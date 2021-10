Rea Garvey x YouNotUs x Kush Kush veröffentlichen “Love Makes You Shine”

Seine Collab „The One“ mit dem gefeierten Berliner Elektro & Dance Duo VIZE stand wochenlang in den Airplaycharts und eroberte die Playlisten im ganzen Land. Vor allem zeigte das gemeinsame Song-Projekt, wie wandelbar, Genre-Schubladen zerschmetternd und experimentierfreudig der Sänger, Songwriter und Musiker ist. Bei seiner nun erscheinenden neuen Single „Love Makes You Shine“ wirken Melodie, Beats und Lyrics wie ein Energie-Booster: Gemeinsam mit YouNotUs und Kush Kush, zwei der elektrisierendsten Musikprojekte made in Berlin, liefert Rea Garvey eine Empowerment- und Feel-Good-Hymne ab, die dem Hörer ein Lächeln ins Gesicht zaubert!

„Love Makes You Shine“ ist eine Aufforderung an uns alle, sich von Rückschlägen und Fehltritten nicht definieren und herunterziehen zu lassen, jedoch auch unsere Ziele und Wünsche genau zu überdenken. Aber vor allem sollten wir uns auf die wohl intensivste Kraft in uns allen zu besinnen: Die Liebe. Nur dann setzen wir uns wirklich in Bewegung, können in der Kampfarena gewinnen und die Liebe empfangen. Eine starke Message, die Rea Garvey gemeinsam mit YouNotUs und Kush Kush in einen unwiderstehlichen Pop-Dance-Mix verpackt, von der süchtig machenden Hook gar nicht zu sprechen. „Love Makes You Shine“ ist der erste Track aus „Hy Brasil – True North“, dem am 26. November erscheinenden Re-Release von Rea Garveys aktuellem Album.

Am 22. Oktober ist Rea Garvey „Love Makes You Shine“ im Rahmen von „ProSieben In Concert“ zum ersten Mal gemeinsam mit YouNotUs und KUSH KUSH live performen – den Auftritt gibt es im Livestream und später am 25. November im TV auf ProSieben zu sehen.

YouNotUs kommen aus Berlin und haben Rea bereits 2015 beeindruckt, als sie mit ihrem Cover vom Reamonn-Hit „Supergirl“ (mit Anna Naklab und Alle Farben) das Publikum begeisterten und dafür u.a. Platin erhalten haben. Es folgten weitere Produktionen u.a. mit Alle Farben, Kelvin Jones („Only Thing We Know”), Deepend, Martin Gallop und zuletzt Michael Schulte („Bye Bye Bye“) und Fourty („Club 27“) sowie etliche Nominierungen u.a. für die 1LIVE Krone.

KUSH KUSH versetzen seit mehreren Jahren mit ihren Versionen von Klassikern, ebenso wie Originaltracks die Party-Crowd in einen frenetischen Ausnahmezustand. Zu ihren erfolgreichsten Produktionen gehört „Fight Back With Love Tonight“ mit dem Sample von White Towns 1997er Hit “Your Woman”. Die Single holte u.a. Platz 1 in den Airplaycharts in Russland und wurde mit Platin ausgezeichnet.

Foto: (c) Olaf Heine / Universal Music