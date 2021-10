Remi Wolf veröffentlicht ihr Debütalbum “Juno”

Mit “Juno” erscheint am Freitag ihr Debütalbum und damit der Sound, der uns den Herbst ein wenig erträglicher macht. Denn Remi Wolf ist alles, nur nicht Durchschnitt und damit das perfekte Mittel gegen den Blues, Liebeskummer und nervige Leute. Nach der Single “Liquor Store” folgten im August zwei neue Songs aus ihrem kreativen Wunderland : “Quiet On Set” und “Grumpy Old Man”, dannach gabe es mit “Guerrilla” und “Sexy Villian” weitere Einblicke und Songtitel für die Ewigkeit!

“Juno” folgt ihrer EP “We Love Dogs!“, welche dieses Jahr erschienen ist und auf der sie mit Künstlern wie Dominice Fike, Sylvan Esso, Hot Chip, Beck oder Nile Rodgers zusammenarbeitete. Erst letzten Monat droppte sie außerdem ihre chillige Single “Liz“, die bei ihren Live-Auftritten schon lange einen festen Platz im Programm hatte.

Foto: (c) Universal Music