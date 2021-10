Ryan Gosling und Eva Mendes: Harter Lockdown!

Die Kinder von Ryan Gosling (40) und Eva Mendes fanden den Lockdown „hart“. Der Schauspieler hat zwei Kinder (sieben und fünf) gab jetzt zu, dass es hart für sie war, von anderen Kindern in ihrem Alter getrennt zu sein.

Auf die Frage, wie sich die Pandemie auf die Familie ausgewirkt hat, antwortete er in einem Interview mit GQ: „Unsere Kinder sind noch sehr jung, und es war eine harte Zeit für sie, von anderen Kindern getrennt zu sein und ihre Familie nicht sehen zu können und so weiter. Wir haben also unser Bestes getan, um sie zu unterhalten. Ich glaube, Eva und ich haben im Lockdown mehr geschauspielert als in unseren ganzen Karrieren.“

Klingt auch ganz lustig, oder?

Foto: (c) Solarpix / PR Photos