Sam Fender veröffentlicht “Spit Of You” aus dem kommenden Album “Seventeen Going Under”

Sam Fender präsentiert in dieser Woche gleich zwei Highlights: Zum einen hat er den neuen Song “Spit Of You” aus seinem kommenden Album “Seventeen Going Under” samt Lyric-Video veröffentlicht und damit eine mitreißende Hymne für alle Brüder, Väter, beste Freunde und seine Jungs. Zum anderen darf sich das deutsche Publikum auf ein Live-Konzert freuen, denn Sam Fender wird am 4. November in Berlin eine exklusive Show spielen und sein neues Album “Seventeen Going Under” live präsentieren.

Sein umjubeltes Debütalbum “Hypersonic Missiles” brachte Sam Fender 2019 viel Kritikerlob und sehr viel Fanliebe ein: Das Album schoss auf Platz 1 in den britischen Charts und wurde auch im Rest der Welt – von den USA bis Deutschland – gefeiert. Die Konzerte des Briten waren immer restlos ausverkauft, sodass jede weitere Gelegenheit, Sam live zu erleben, zum Highlight wurde.

Foto: (c) Landmark / PR Photos