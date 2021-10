The Aston Shuffle – Die neue Single „Bucatini“

Der australische DJ und Produzent The Aston Shuffle liefert mit seiner neuen Single „Bucatini“ einen absoluten Dancefloor Banger. The Aston Shuffle über „Bucatini“: „Bei diesem Track dreht sich alles um Spaß. Die Orgellinie war etwas, was ich ganz alleine erfunden habe und die sofort eine super lustige Atmosphäre hatte. Es fühlte sich wie eine perfekte Hookline an, um einen Clubtrack zu bauen und gleichzeitig diesen Funken zu bewahren. Ich habe den Track bereits seit einiger Zeit auf Shows getestet und freue mich sehr, diesen endlich zu veröffentlichen!“

Vance Musgrove aka The Aston Shuffle, ist einer der angesehensten Namen der globalen Dance Musik. The Aston Shuffle ist mit einer Reihe herausragender Remixe für Größen wie Chris Lake, Green Velvet und Claude VonStroke bekannt geworden und hat über 100 Millionen Streams auf Veröffentlichungen wie der 2019er Single „Stay“ mit Fabich und Dana Williams gesammelt und sein Remix von LSDs (Labrinth/Sia/Diplo) ‚Heaven Can Wait‘ wurde von Diplo bei seinen DJ-Sets auf der globalen Bühne stark supported. Darüber hinaus wurde der umfangreichen Katalog von The Aston Shuffle von Größen wie Dom Dolla, Claptone, Pete Tong und Danny Howard unterstützt.

Über seine Produktionstalente hinaus wurde The Aston Shuffle in den letzten zehn Jahren als einer der wichtigsten Champions der australischen Dance Music gefeiert.

Vor kurzem beendete er seine elfjährige Anstellung beim renommierten australischen Sender triple j, bei der er neue Dance-Tracks für den dreistündigen Friday Night Shuffle auswählte, mischte und präsentierte.

The Aston Shuffle legt weiterhin Wert darauf, das nächste große Ding der Dance Musik aufzuspüren, um es in der Mix-Serie Only 100s zu verwenden, die sich auf die herausragendsten Dance-Tracks jedes Monats konzentriert.

Mit Remixen für Größen wie Torren Foot und J.Worra sowie Support und einem Gast-Mix zu Sirius XMs Diplo’s Revolution hat 2021 eine neue Ära für The Aston Shuffle angebrochen, dessen bereits steile Karriere nun richtig Fahrt aufnimmt.

The Aston Shuffle – ‚Bucatini‘ ist seit gestern als Stream & Download erhältlich.

Cover: (c) Kontor Records