The Lumineers veröffentlichen neue Single „Big Shot“ aus dem kommenden Album “BRIGHTSIDE”

Vor kurzem haben The Lumineers ihr neues Album “BRIGHTSIDE” für den 14. Januar 2022 angekündigt. Jetzt erscheint mit “Big Shot” ein weiterer Vorbote samt Video. Damit geben The Lumineers einen weiteren Einblick in das neue Werk, Die 9 Songs-Collection spielten Schultz und Fraites zusammen mit Baron in dessen Studio in New York ein und wurden dabei u.a. bei den Backing Vocals von Simone Felices‘ Tourmitgliedern Byron Isaacs und Lauren Jacobson, Cindy Mizelle (Bruce Springsteen, Dave Matthews Band), James Felice (The Felice Brothers) und Singer-Songwriter Diana DeMuth unterstützt.

Das Album erscheint am 14. Januar in verschiedenen physischen Ausgaben und kann ab sofort vorbestellt werden!

https://youtu.be/z2pocjX-5Zw

Foto: (c) PR Photos