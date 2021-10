„The Masked Singer“: Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski lüftet die Hammerhai-Maske

Weltmeisterlich! Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ dominiert mit einem hervorragenden Marktanteil von 24,1 Prozent (Z. 14-49 Jahre) den Samstagabend. Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski lüftet die Maske des Hammerhais. „Das war das Hai-Light in meinem Leben“, erklärt der Fußballstar. Mit der zweiten Live-Show des größten TV-Rätsels holt sich ProSieben erneut mit großem Abstand die Marktführung am Samstagabend. Im Anschluss brilliert das Magazin „The Masked Singer – red. Spezial“ mit dem ersten Interview der demaskierten Fußball-Legende und starken 14,1 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.). Mit 12,5 Prozent holt sich ProSieben in dieser Zielgruppe souverän die Tagesmarktführung am Samstag.

Weltmeisterliche Enthüllung

DER HAMMERHAI führt das Rateteam mit dem Partysong „Vamos A La Playa“ (Righeira) mächtig in die Irre. Die Tipps von Rea Garvey und Rategast Janin Ullmann reichen von Thomas Hayo und Elton über Atze Schröder bis hin zu Aílton. Einzig Ruth Moschner vermutet Weltmeister Pierre Littbarski, vermisst jedoch seine klassischen Fußball-Profi-Beine. „Das Kostüm ist ganz gut, endlich mal gerade Beine“, freut sich Pierre Littbarski im Interview mit „red.“-Moderatorin Annemarie Carpendale. „Ich kann zwei Sachen nicht: singen und tanzen. Fußball kann ich einigermaßen. Aber hier war es für mich, wie wenn man dem Kölner Geißbock Stepptanz beibringen möchte … Jetzt bin ich der Hammerhai und das wird sich noch eine Weile durch das Leben ziehen“, lacht Pierre Littbarski.

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

Neue Auftritte, neue Hinweise und eine neue Enthüllung: Der #MaskedSinger-Rätselspaß geht am nächsten Samstag, 30. Oktober 2021, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben in die zweite Runde: Welcher Star verbirgt sich unter DAS AXOLOTL, DIE HELDIN, DER MOPS, MÜLLI MÜLLER, DER PHÖNIX, DIE RAUPE, DAS STINKTIER UND DER TEDDY?

„The Masked Singer“ – die fünfte Staffel SAMSTAGS, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber