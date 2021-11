„The Masked Singer“: Rock and Roll-Legende Peter Kraus hebt die Stinktier-Maske

Zum Niederknien: Die ProSieben-Show „The Masked Singer“ gewinnt erneut den Samstagabend und brilliert mit einem Spitzen-Marktanteil von 24,2 Prozent (Z. 14-49 Jahre). Dritte Überraschung in Folge: Rock ’n‘ Roll-Legende Peter Kraus verblüfft das Rateteam und die 6,2 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 Jahren), als er unter der Maske des Stinktiers hervorstrahlt. Niemand tippte auf den 82-jährigen Musik-Star, unter den Vermutungen rangierten ausschließlich junge Künstler. „Es war schön, spannend, aufregend und toll“, resümiert Peter Kraus. Das anschließende Magazin „The Masked Singer – red. Spezial“ holt hervorragende Prozent 16,5 Prozent Marktanteil (Z.14-49 J.). Damit dominiert ProSieben mit einem starken Tagesmarktanteil von 12,8 Prozent in dieser Zielgruppe den Samstag.

Kluge Verwirrungs-Strategie

DAS STINKTIER legte geschickt falsche Fährten und lockte sowohl das Rateteam als auch die Zuschauer:innen in eine komplett falsche Richtung. „Das war der Sinn der ganzen Geschichte. In den ersten Folgen habe ich meine Stimme extrem verstellt“, verrät Peter Kraus seine Taktik. Und führte damit alle an der Nase herum: Das Rateteam tippte auf Joko Winterscheidt (Ruth Moschner), Michael Mittermeier (Rea Garvey) und David Kross (Steven Gätjen). In der App setzten die Zuschauer:innen auf Steffen Henssler, Ricardo Simonetti und Harald Glööckler. „Ein Kompliment. Wenn man auf der Bühne steht und man hört, dass hier nur ein junger Typ darunter stecken kann, dann geht das runter wie Öl“, lacht Peter Kraus im „The Masked Singer – red. Spezial“-Interview mit Moderatorin Rebecca Mir.

Welche Stars verbergen sich unter den Masken?

Foto: (c) ProSieben / Willi Weber