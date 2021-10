Überraschung beim Schlagerbooom 2021: Andreas Gabalier erhält seltene Diamond Award Auszeichnung für „Hulapalu“

Es war eine ganz besondere Überraschung, die Andreas Gabalier am Samstag bei der TV-Show “Schlagerbooom 2021” (ARD) erwartete: Während der Sänger, Songwriter und Volks-Rock’n’Roller sich über die Rückkehr auf die TV-Bühne freute und 100% in seine Performance packte, wartete ein besonderes Edelmetall auf ihn, mit dem er in die Musikgeschichte eingeht! Moderator Florian Silbereisen überreichte seinem guten Freund Andreas Gabalier den Diamond Award für die Hitsingle “Hulapalu”! Ein absoluter Meilenstein für Gabalier, der damit in den kleinen, exklusiven Kreis von deutschsprachigen Künstler:innen aufsteigt, die mit einer Single die 1 Million-Grenze knacken konnten.

Der Song “Hulapalu” hat nicht nur die 1 Million in Verkäufen erreicht, sondern auch mit dem Video für eine Bestmarke gesorgt und steht knapp vor 160 Millionen Views! Ein unglaublicher Erfolg für den steirischen Musiker, der mit “Hulapalu” nun den Musikolymp erreicht hat. Seine Reaktion bei der Verleihung des Diamond Awards war emotional, auch weil sein Team dieses Highlight perfekt vor ihm geheim gehalten hat.

Andreas Gabalier hatte zuletzt die Single “LIEBELEBEN” samt farbenfrohem Video, mitreißenden Tanzeinlagen sowie Dance-Challenge veröffentlicht und im vergangenen Monat den 3798 Meter hohen Grossglockner in seiner Heimat Österreich erklommen – mit anschließendem Livestream-Konzert in der traumhafter Bergkulisse. Andreas Gabaliers beispiellose Musikkarriere bis hierhin war ein steiler Aufstieg, den nur er so mühelos aussehen lassen konnte. Sie ist aber auch das Ergebnis einer schier grenzenlosen Vision, die Andreas Gabalier vollends auslebt. Die Energie die man gibt, erhält man zurück. Sein einzigartiger Volks-Rock’n’Roll ist von ihm ersonnen worden um die Menschen zusammen zu führen und gemeinsam das Leben und die Liebe zu zelebrieren, dem Alltag zu entfliehen und die beste Zeit zu haben. Der Motor in allem was er tut: die Liebe zur Musik, die Liebe zu den Bergen, die Liebe zu den Menschen. Andreas Gabalier hat für 2022 bereits erste Live-Termine bekannt gegeben, dann wird gemeinsam mit dem Publikum gefeiert!

Foto: (c) Universal Music