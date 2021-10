Why Don’t We: Neue Single „Love Back“

Why Don’t We fordern ihre Liebe zurück: „Love Back“ lautet der Titel der neuen Single, mit der sich die Band knapp zehn Monate nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „The Good Times and the Bad Ones“ musikalisch zurückmeldet. Nach einem turbulenten Jahr feiert das Quintett mit einem triumphalen Track seine künstlerische Wiederauferstehung und klingt frischer denn je. Für „Love Back“ arbeitete die Gruppe mit dem Grammy-nominierten Produzenten JHart zusammen.

„Wir sind so dankbar, dass wir neue Musik für unsere Fans veröffentlichen können, nachdem sie uns in den letzten fünf Jahren als Band so unglaublich den Rücken gestärkt haben. ‚Love Back‘ ist der Beginn unseres bisher authentischsten Kapitels, und wir können es kaum erwarten, die nächsten Schritte zu planen.“ – WHY DON’T WE

Der heutige Tag ist auch in einer anderen Hinsicht ein besonderer für die Band, denn erstmals seit nahezu zwei Jahren wird sie wieder live vor ihren Fans auftreten. Im El Rey Theater in Los Angeles werden Why Don’t We unter anderem ihre neue Single „Love Back“ präsentieren. Die Aufnahmen werden Teil des kommenden offiziellen Musikvideos zum Song. Die Tickets für das Konzert wurden von der Band eigenhändig an die Fans überbracht. Mit der Aktion wollten sich Why Don’t We wenige Tage nach ihrem fünfjährigen Bestehen bei ihren größten Unterstützern bedanken.

