Zoe Wees veröffentlicht “That’s How It Goes” in neuer “Guitar Version”

Mit „That’s How It Goes“ hat Shooting Star Zoe Wees vor kurzem ihre neue Single veröffentlicht. Ihr künstlerischer Anspruch und die Geschichte hinter der Single machen „That’s How It Goes“ zu einem intensiven, emotionalen und eindringlichen Song. Jetzt erscheint die Single in der “Guitar Version”, minimal, intensiv, einfach groß.

Zudem ist Zoe Wees für den MTV EMA nominiert! Hier kann das Publikum abstimmen: https://www.mtvema.com/de-de

UK & Europa Tour 2022:

März – Academy Green Room – Dublin, Irland

März – O2 Institute 2 – Birmingham, UK

März – King Tuts – Glasgow, UK

März – Club Academy – Manchester, UK

März – Lafayette – London, UK

März – La Machine Du Moulin Rouge – Paris, Frankreich

März – Grand Mix – Lille, Frankreich

März – Paradiso Noord – Amsterdam, Niederlande

März – Gibson – Frankfurt am Main, Deutschland

März – Orangerie, Brüssel, Belgien

März – Atelier – Luxemburg, Luxemburg

März – Ninkasi – Lyon, Frankreich

März – Santeria – Mailand, Italien

März – Alhambra – Genf, Schweiz

März – Arena – Wien, Österreich

März – Dom im Berg – Graz, Österreich

März – Alter Schlachthof – Dresden, Deutschland

April – Im Wizemann – Stuttgart, Deutschland

April – Kaufleuten – Zürich, Schweiz

April – Backstage Werk – München, Deutschland

April – Zeche – Bochum, Deutschland

April – Metropol – Berlin, Deutschland

April – Kantine – Köln, Deutschland

April – Täubchenthal – Leipzig, Deutschland

April – Grünspan – Hamburg, Deutschland

Tickets für ihre „European Tour 2022“ gibt es bei eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. In Österreich und der Schweiz sind die Tickets ebenfalls an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Foto: (c) Jeff Hahn