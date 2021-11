ABBA erobern Platz 1 mit “Voyage”

Nach 40 Jahren kehrten ABBA in der vergangenen Woche mit dem neuen Album “Voyage” als Teil ihres faszinierenden gleichnamigen Projekt zurück auf die Weltbühne – und sorgen jetzt für Rekorde rund um den Globus! In Deutschland schoss das Album direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts und erreichte nach nur einer Verkaufswoche Platinstatus mit über 200.000 verkauften Einheiten! Die komplette Top 100 zusammengenommen wurde nicht so oft verkauft wie ABBAs neues Werk. Hinzu kommt eine besondere Bestmarke: Weltweit hat Deutschland alle Märkte getoppt und ist mit den gesamten “Voyage”-Verkäufen in der Veröffentlichungswoche absolute Weltspitze!

Außerdem gelang “Voyage” hierzulande der erfolgreichste Album-Start seit über 2 1/2 Jahren. Es ist auch der erfolgreichste Album-Start eines internationalen Acts seit den letzten 6 Jahren! Auch in den Album-Jahres-Charts steht “Voyage” deutlich an der Spitze. ABBA kehren fast drei Jahrzehnte nach ihrer letzten Nummer−1-Platzierung (mit „Gold – Greatest Hits“ im Dezember 1992) bzw. fast vier Jahrzehnte nach ihrer letzten Nummer−1-Platzierung mit einem Studioalbum (mit „The Visitors“ im Januar 1982) an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts zurück.

Die Rückkehr der legendären Pop-Band sorgte schon bei der Ankündigung im September weltweit für Freude bei den Fans. Die hohen Erwartungen an die Pop-Ikonen wurden erfüllt! Auch die Kritiker feiern das neue Album “Voyage” und ABBAs neue Songs & Kompositionen, mit der sie ihre einzigartige Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Der SPIEGEL kommentierte: „Es ist eines der größten Comebacks der Musikgeschichte: ABBA sind wieder da, nach fast 40 Jahren Funkstille….ist das der Moment, in dem Pop unsterblich wird?“ Der Rolling Stone resümierte „40 Jahre nach dem letzten Album kehren ABBA nun mit „Voyage“ zurück…das unwahrscheinlichste Comeback des Jahrzehnts“ und der STERN schrieb: „In der Zeitmaschine. Ein neues Album von ABBA nach 40 Jahren. Wieso bringt das erwachsene Menschen zum Weinen?“

Das ABBA-Fieber geht weiter! Auf der ganzen Welt feiert das Publikum das Comeback des Jahres und beschert den schwedischen Pop-Ikonen in unzähligen Ländern den Chartthron. ABBA-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus waren am vergangenen Samstag zu Gast bei der Jubiläumsausgabe von “Wetten, dass..?” und erzählten ausgiebig über ihr neues Album, das dazugehörige, mit neuester Technik in den letzten Jahren entwickelte Konzert-Event “ABBA Voyage”. Zeitgleich zum Release ihres Studioalbums gingen in dieser Woche auch weitere Tickets für das revolutionäre ABBA Voyage-Liveerlebnis in den Vorverkauf. Im Rahmen des bahnbrechend-innovativen Konzerterlebnisses werden digitale Avatare von ABBA ab dem 27. Mai 2022 in der speziell dafür entworfenen „ABBA Arena“ im Queen Elizabeth Olympic Park von London zu sehen sein.

Frank Briegmann, Chairman & CEO Universal Music Central Europe und Deutsche Grammophon: „ABBA knüpfen mit “Voyage” – selbst 40 Jahre nach ihrem letzten Album – nahtlos an ihre unglaubliche Erfolgsgeschichte als eine der größten Popbands aller Zeiten an. Der beste Album-Start eines internationalen Acts seit 6 Jahren in Deutschland, von null auf eins in den Offiziellen Deutschen Charts und Platin bereits in Woche 1. Besonders freue ich mich, dass Deutschland wohl das ABBA-verrückteste Land der Welt ist, zumindest nach den Album Verkaufszahlen zu beurteilen. Es ist für unser Team – mich eingeschlossen – eine unglaubliche Ehre, einen Beitrag zum neuen Kapitel dieser phänomenalen Weltkarriere zu leisten. Ich gratuliere Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn zum gigantischen Verkaufsstart des neuen Albums und freue mich auf alles, was wir in diesem Kapitel der ABBA Reise noch gemeinsam erreichen wollen.“

Foto: (c) Baillie Walsh