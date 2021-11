Annett Möller und Marco Schreyl neu im Moderationsteam von „Guten Morgen Deutschland“

Tolle News für den Morgen bei RTL: Annett Möller und Marco Schreyl ergänzen das Moderationsteam von „Guten Morgen Deutschland“ rund um Angela Finger-Erben, Roberta Bieling, Wolfram Kons und Maurice Gajda. Marco Schreyl hat bereits am 6. Dezember gemeinsam mit Roberta Bieling seinen ersten Einsatz bei „Guten Morgen Deutschland“. Annett Möller präsentiert dann am 10. Januar zum ersten Mal im Duo mit Maurice Gajda das RTL-Frühmagazin

Annett Möller: „Für mich ist es wie ein Nachhause-Kommen wieder zu RTL zurückzukehren. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit vielen bekannten Kolleg:innen.“

Marco Schreyl: „Ich bin ein großer Fan des amerikanischen Morning Show Fernsehens. Nun darf ich die Morning Show selbst machen. Im Radio kenne ich sie schon, jetzt also im Fernsehen. Ich freue mich auf ein aufgewecktes und erfahrenes Team.“

„Mit Annett Möller und Marco Schreyl verstärken wir unser Moderationsteam mit zwei tollen Menschen, herausragenden Anchors und versierten Journalist:innen. Wir sind glücklich und stolz, sie wieder in unserer RTL-Familie willkommen zu heißen. Mit ihnen und unserem großartigen Redaktionsteam haben wir am Morgen noch eine Menge vor“, so Martin Gradl, Chefredakteur Magazine bei RTL NEWS.

Annett Möller startete 2003 als Volontärin bei RTL Nord und präsentierte anschließend das Regionalmagazin „Guten Abend“. 2005 wechselte sie zu ntv und moderierte neben den Nachrichten das Magazin „ntv Wissen“. Von 2008 bis 2017 war Annett Möller zudem als Moderatorin von „RTL Aktuell” im Einsatz. Nach ihrer Babypause wechselte sie zum SAT.1-Magazin „Endlich Feierabend“. 2020 schloss Annett Möller eine Ausbildung zum Systemischen Coach ab und feierte 2021 ihr Debüt als Bestsellerautorin.

Marco Schreyl begann seine TV-Karriere 1997 als Nachrichtensprecher und Sportmoderator beim MDR. 2000 ging er zum ZDF, wo er als Moderator der Sendung „hallo deutschland“ einem breiteren Publikum bekannt wurde. 2005 folgte der Wechsel zu RTL. Dort moderierte er mehrere Staffeln „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ sowie Sportereignisse wie die Vierschanzentournee. Seit 2013 ist Marco Schreyl für diverse Fernseh- und Radioformate für den WDR, für WDR2, WDR5, Deutschlandfunk Kultur und Eurosport im Einsatz.

Foto: (c) RTL / Isabel Grosser / Bernd-Michael Maurer