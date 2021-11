Brando veröffentlicht „All Night“

Nach „Party’s Over” und zuletzt „Out Of My League” (mit Kiesza) erscheint mit „All Night” nun die dritte Single der kommenden „Slip N Slide“ EP von Brando. Mit hallenden Synthesizern, düsteren Bass-Sounds und Brandos unverkennbarer Stimme sorgt der Track für Club-Feeling an jedem Ort.

Der in L.A. ansässige Sänger und Songwriter Brando war die treibende Kraft hinter dem globalen Hit „Body“ mit Loud Luxury, der mittlerweile über 900 Millionen Streams verzeichnen kann. Inzwischen arbeitete Brando mit Künstlern wie Don Diablo, Matoma, MKLA und CAZZETTE zusammen. Seine 2020 erschienene Single „Look Into My Eyes“, eine Neuinterpretation von Charles & Eddies „Would I Lie To You“, hielt sich zehn Wochen lang an der Spitze der australischen Airplay-Charts und schaffte es in die Spotify Top 200 in Deutschland und Österreich.

„All Night“ von Brando ist ab überall als Stream & Download verfügbar.

Foto: (c) Max Montgomery