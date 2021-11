„Der Eierwurf von Halle“: Musical-Weltpremiere beim „ZDF Magazin Royale“

Am Freitag, 5. November 2021, um 23.00 Uhr präsentiert Jan Böhmermann im ZDF die Weltpremiere des „ZDF Magazin Royale“-Musicals: „Der Eierwurf von Halle – Das Musical“. Live gesungen, performt und gespielt, mit großem Ensemble, Musik vom Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld und prominenten Gaststars. In der ZDFmediathek bereits am Freitag, 5. November 2021, um 20.00 Uhr zu sehen.

„Seit acht Jahren arbeitet das Team vom ‚ZDF Magazin Royale‘ daran, seinen Traum vom eigenen Musical Wirklichkeit werden zu lassen. Endlich ist es soweit! Es wird emotional, romantisch, actiongeladen, aufregend und natürlich historisch akkurat. Ein deutsches Musical unter dem Motto: Andrew Lloyd Webber meets Detlev Karsten Rohwedder meets Franz Müntefering meets vier Euro-Paletten Eier aus Käfighaltung“, freut sich Musical-Liebhaber Jan Böhmermann.

Am 10. Mai 1991 bewarfen wütende Demonstrantinnen und Demonstranten auf dem Marktplatz von Halle an der Saale Bundeskanzler Helmut Kohl mit Eiern – woraufhin dieser kurzerhand eine Schlägerei mit den protestierenden Ostdeutschen startete. Rund um dieses Ereignis erzählt und spielt das „ZDF Magazin Royale“ ein packendes Musical über die Einheit, die Kraft der Revolution und die Macht der Liebe.

Foto: (c) ZDF / Jens Koch