Deutschlands größte Trödel-Show: zwei Specials „Bares für Rares“ im ZDF

Am Mittwoch, 24. November, und Mittwoch, 22. Dezember 2021, jeweils 20.15 Uhr, begrüßt Horst Lichter in „Bares für Rares – Deutschlands größte Trödel-Show“ auf Schloss Drachenburg Menschen, die kuriose Kleinigkeiten und sagenhafte Schätze veräußern möchten.

In der Sendung am 24. November 2021 bieten Moderatorin Anne Gesthuysen und Journalist Frank Plasberg ein leuchtendes Objekt aus Plasbergs Sammlung an, das seit dem letzten Umzug des Ehepaares sein Dasein im Keller fristet. Was sagen die Expertinnen und Experten dazu? Mit dabei sind die Händler Wolfgang Pauritsch, Walter „Waldi“ Lehnertz, Fabian Kahl und Daniel Meyer und die Händlerinnen Susanne Steiger und Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling sowie Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek, Detlev Kümmel und Colmar Schulte-Goltz.

Weihnachten bei „Bares für Rares“: Als prominente Verkäuferin ist am 22. Dezember 2021 Social-Media-Star Cathy Hummels zusammen mit einer Freundin zu Gast. Gemeinsam bieten sie ein außergewöhnliches asiatisches Objekt an. Erhalten die Freundinnen die Händlerkarte? In der Weihnachtsausgabe sind dabei: Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel und die Experten Albert Maier, Sven Deutschmanek, Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel sowie die Händlerinnen Susanne Steiger und Dr. Elisabeth „Lisa“ Nüdling und die Händler Wolfgang Pauritsch, Walter „Waldi“ Lehnertz, Fabian Kahl und Daniel Meyer.

Foto: (c) ZDF / Sascha Baumann