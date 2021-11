Eine neue Folge „Kitchen Impossible“ und „Die Weihnachts-Edition“

Die „Küchenmaschine“ ist wieder da – und das in doppelter Schlagzahl! Am Sonntag, 12. Dezember, meldet sich Starkoch Tim Mälzer zur Primetime mit einer neuen Folge von „Kitchen Impossible“ bei VOX zurück. Eine Woche später, am 19. Dezember, steht zudem „Die Weihnachts-Edition“ der Koch-Competition an. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.

„Kitchen Impossible“ (am 12.12. um 20:15 Uhr bei VOX)

In einer neuen Folge von „Kitchen Impossible“ wartet eine besondere Koch-Kontrahentin auf Tim Mälzer: Sie ist 83 Jahre alt, bewirtet immer noch jeden Freitag über 20 Gäste und ist mit ihrem Koch-Kanal nicht nur eine der ältesten YouTuberinnen Deutschlands, sondern auch die älteste „Kitchen Impossible“-Teilnehmerin! Monika Fuchs zeigt Tim Mälzer, dass sie es im kulinarischen Wettkampf mit ihm aufnehmen kann. Während auf Tim Mälzer die schwarze Box in Hannover und Berlin wartet, bekommt Monika Fuchs in Hamburg zwei Gerichte serviert.

„Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition“ (am 19.12. um 20:15 Uhr bei VOX)

Am 4. Advent steht dann „Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition“ auf dem Menü. Und wenn es um die Koch-Ehre geht, schenken sich Tim Mälzer und Tim Raue sowie Konstantin Filippou und Sepp Schellhorn auch trotz Weihnachtsfest nichts. Für das Team Mälzer/Raue geht es nach Werfen (Österreich) und die österreichischen Spitzenköche Sepp Schellhorn und Konstantin Filippou werden von ihren Kontrahenten ins glamouröse St. Moritz geschickt. Nach der Rückkehr treffen sich die vier zu einem gemeinsamen Weihnachtsabend, um herauszufinden: Wer hat am besten gekocht und nimmt sich den Sieg mit nach Hause?

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius