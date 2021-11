Emily Wells: Neue Single „David’s Got a Problem“ jetzt online

Die New Yorker Komponistin EMILY WELLS stellt mit „David’s Got a Problem“ einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album „Regards To The End“ vor, das am 25. Februar 2022 via Meru erscheint. Der Song ist eine Hommage an den New Yorker Künstler David Wojnarowicz geworden, der 1992 an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung verstarb. Der Schriftsteller, Fotograf und Aktivist aus dem East Village, thematisierte in seinen Werken häufig die Untätigkeit der US-Regierung im Zusammenhang mit der AIDS-Epidemie.

WELLS über den Track: „Ich schrieb „David’s Got a Problem“ auf einem alten Klavier in einer Wohnung in Brüssel, während ich auf Tournee war. Wir waren am späten Nachmittag angekommen, die Straße war erschöpft, und ich ging ins Bett, um ein Nickerchen zu machen, aber stattdessen las ich Olivia Laings Kapitel über Wojnarowicz aus ihrem Buch Die einsame Stadt. In ihren Beschreibungen und Auszügen aus seinem Werk sind Zärtlichkeit und Wut deutlich zu spüren. Ich weinte und ging zum Klavier und kehrte in den nächsten zwei Nächten andächtig zurück, gefangen von der Melodie und Davids Gras und seiner Hingabe an die menschliche Verbindung, trotz seiner selbst. Davids Schreiben ist lebendig und atmend, verankert in seiner Zeit, aber im Gleichschritt mit seinem Leser. Dies war der Beginn eines langen Gesprächs mit David, das sich durch seine Arbeit und seine glühende Präsenz, die sein Genie ist, anfühlt.“

Als klassisch ausgebildete Violinistin, Sängerin, Komponistin, Produzentin und Videokünstlerin wurde die Musik von Wells als „visionary“ (NPR) und „quietly transfixing“ (The New York Times) beschrieben. „Regards To The End“ wurde 2020-21 aufgenommen und ist von Künstlern der AIDS-Krise inspiriert. Es handelt von der Art und Weise, wie ihr Aktivismus unsere eigene Herangehensweise an den Klimaschutz beeinflussen kann, und von Wells eigenen Erfahrungen als queerer Musikerin.

Foto: (c) Andreas Sterzing