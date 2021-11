„Familie ist ein Fest – Taufalarm“ mit Amelie Kiefer, Reza Brojerdi, Dominic Raacke, Victoria Trauttmansdorff, Ramin Yaszdani und Sima Seyed

Am 5. November 2021, um 20:15 Uhr und online first ab 4. November in der ARD Mediathek

Weihwasser oder Beschneidung – diese ungewöhnliche Gretchenfrage stellt die Komödie „Familie ist ein Fest -Taufalarm“. Als deutsch-iranisches Elternpaar geraten Amelie Kiefer und Reza Brojerdi in ein unlösbares Cultural-Clash-Dilemma. Bei dem ebenso ehrenwerten wie aussichtslosen Versuch, es den konservativen Großeltern recht zu machen, drohen die beiden, ihr junges Familienglück in den Sand zu setzen.

Regisseur Sebastian Hilger inszenierte die temporeiche Komödie mit nachdenklichen Momenten und einem bestens aufgelegten Ensemble. Als dickköpfige Großelternpaare liefern sich Dominic Raacke und Victoria Trauttmansdorff sowie Ramin Yazdani und Sima Seyed einen unterhaltsamen Schlagabtausch.

Am 5. November 2021 zeigt Das Erste um 20:15 Uhr „Familie ist ein Fest – Taufalarm“ auf dem Sendeplatz „Endlich Freitag im Ersten“. Ab dem 4. November 2021 ist der Film online first in der ARD Mediathek zu sehen.

„Familie ist ein Fest – Taufalarm“ ist eine Produktion der Bantry Bay Productions GmbH (Produzentin: Gerda Müller, Producerin: Eva Kaesgen) im Auftrag von ARD Degeto für die ARD (Redaktion: Claudia Luzius, Stefan Kruppa).

Foto: (c) ARD Degeto / Martin Rottenkolber