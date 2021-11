Iggy Azalea geboostert

Iggy Azalea (31) hat ihre Follower in den sozialen Medien aufgefordert, sich gegen Corona impfen zu lassen. Sie hat sich vor kurzem impfen lassen und fordert ihre Fans auf, es ihr in den kommenden Wochen und Monaten gleichzutun.

Die blonde Schönheit, die in Australien geboren wurde, aber als Teenager in die USA zog, schrieb auf Twitter: „Habe gerade meine Auffrischungsimpfung bekommen!“ Später fügte Iggy hinzu: „Ich sagte, ich würde ein Update über die Auffrischungsimpfung geben, also hier ist es: Es ist nichts passiert, außer dass mein Arm ein bisschen weh tut. Ich fühle mich völlig normal.“

Die Sängerin wurde daraufhin gefragt, warum sie sich für die Auffrischungsimpfung entschieden hat. Daraufhin erklärte sie: „Wenn man geimpft wurde, lässt die Immunität mit der Zeit nach und man braucht eine Auffrischungsimpfung, um die Antikörper im Körper wieder auf ein Niveau zu bringen, das einen wirklich schützt. Ich wurde Anfang April geimpft und habe meine Auffrischungsimpfung erst gestern bekommen.“

