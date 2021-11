K.Flay veröffentlicht “Outside Voices”

Mit “Outside Voices” hat Kristine Flaherty aka K.Flay ihre langersehnte neue EP als zweite Hälfte ihres zweiteiligen EP-Releases via BMG veröffentlicht. Auf die EP “Inside Voices” folgend, erforscht die Musikerin mit dem EP-Paar die scheinbar unendliche Komplexität ihrer inneren Gedankenwelt. In Zusammenarbeit mit Langzeit-Kollaborateur Tommy Englisch, Jason Suwito von Sir Sly (MisterWives, Fitz and the Tantrums) und Fast Friends (ein Trio, das an Veröffentlichungen von u.a. X Ambassadors und Saint Motel arbeitete) hat K.Flay hier ein brillantes Meisterwerk geschaffen, das perfekt zur Schau stellt, warum sie eine Vorreiterin des Alt-Pop-Genres ist.

“‘Outside Voices’ ist das Gegenstück zu “Inside Voices”, erklärt Flaherty. “Hier halte ich einen Moment inne, um über das Chaos der Welt und mein eigenes zu reflektieren und zu überlegen, wie ich dieses Chaos wieder bändigen könnte. Inwieweit bin ich mitverantwortlich? Wie kann ich mich ändern? Wie kann ich eine gewisse Schönheit im Schmerz sehen? Dieses ganze Doppel-EP-Projekt ist eine Anti-Unterdrückungs-Übung, mit der ich meinen eigenen Scham und Verwundbarkeit zur Schau stelle – in der Hoffnung, dass auch andere eine Verbindung zu diesen Gefühlen aufbauen können.”

“Outside Voices” zeigt die zweifach Grammy-nominierte Künstlerin, wie sie einen nachdenklichen Blick auf komplexe Themen wie Verlust, Herzschmerz (“Nothing Can Kill Us”), Identität (“Weirdo”), persönliche Wirkung (“Caramel and Symphonies”) und den zerstörerischen Effekt des späten Kapitalismus (“I’m Afraid of the Internet”) wirft.

Auf ihrer Inside Voices-EP kam es mit Travis Barker & Tom Morello zu namhaften Gastauftritten mit hochgelobter Kritik von u.a. Alternative Press, Guitar World, Substream und Billboard, die schrieben: “delightfully irreverent … a collection of angsty, rocked out pop-punk anthems that will have you banging your head and throwing up a middle finger in no time”.

