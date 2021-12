Kevin Großkreutz, Linda Zervakis, Michi Beck und Knossi duellieren sich für Joko & Klaas

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten ab Samstag, 4. Dezember 2021 (zwei Folgen, samstags, live um 20:15 Uhr) auf ProSieben zum erneuten weltweiten Kräftemessen an. In neuen Folgen „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ kämpfen sie mit ihren prominenten Teams um den einzig wahren Weltmeistertitel.

Profi-Fußballer Kevin Großkreutz, Moderatorin Linda Zervakis, Fanta-4-Legende Michi Beck, Musiker Johannes Strate, Internet-König Knossi, Entertainer Riccardo Simonetti, No Angel Lucy Diakovska, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, Musiker Johannes Oerding, Podcaster Tommi Schmitt, Schauspieler Axel Stein und Choreografin Nikeata Thompson reisen für Joko & Klaas rund um den Erdball, um spektakulär-wahnsinnige Aufgaben zu bewältigen. Die Reiserouten führen sie von Spanien über Lettland, Schweden, Mexiko, Kroatien, Liechtenstein, Grönland und Malta bis in die Niederlande und in die USA.

Am Samstag (4. Dezember) wird es für Team Klaas tiefgründig: Lucy Diakovska muss in Schweden mit einem Eisloch frostige Bekanntschaft schließen, während Michi Beck in Kroatien den Boden unter den Füßen verlieren soll.

Im Team Joko wird Nikeata Thompson in Mexiko mit einem wahrlich heißen Fall konfrontiert. Axel Stein muss sich erneut in Liechtenstein beweisen und soll dort ebenfalls mit dem Feuer spielen.

Triumph oder Niederlage: Die Entscheidungen über die Länderpunkte und den Sieg fallen zwischen Joko & Klaas live im Studio. Jeannine Michaelsen moderiert den wahnsinnigen Wettkampf.

„Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ – Samstag, 4. Dezember 2021 und Samstag, 11. Dezember 2021, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Benedikt Müller