Kit Harington: Die Zukunft von Dane Whitman

Kit Harington (34) hat angedeutet, dass es für seine „Eternals“-Figur eine „interessante Zukunft“ gibt. Der Schauspieler spielt Dane Whitman in dem neuen Blockbuster und verriet, dass es viele Möglichkeiten gibt, die es mit seinem Superhelden zu erkunden gibt.

Kit sagte gegenüber „The Hollywood Reporter“: „Es gibt keine Roadmap, von der ich im Moment weiß. Wenn sie Ideen haben, wohin mein Charakter geht, bin ich nicht eingeweiht. Alles, was ich weiß, ist, dass sie, als ich an Bord kam, sagten: ‚Es gibt eine wirklich interessante Zukunft für diesen Charakter, und wenn du dich über ihn informierst, gibt es viele verschiedene Wege, die wir mit ihm gehen können. Und das fasziniert mich. Ich bin fasziniert von der Idee, dass jede Figur in jeder Geschichte von einer Sucht nach etwas angetrieben wird. Und bei (Dane Whitman) ist es sehr greifbar, dass dieses Schwert, diese Klinge, eine süchtig machende Anziehungskraft auf ihn ausübt, und das finde ich wirklich interessant.“

Harington spielt die Rolle in dem Film an der Seite seines „Game of Thrones“-Kollegen Richard Madden. Er erklärte, dass ihre enge Freundschaft eher außerhalb des Bildschirms als in der Fernsehserie entstanden sei.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos