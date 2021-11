Mike Singer vom 23. März bis 26. April 2022 auf „Emotions Tour“

Ab dem 27. März 2022 präsentiert Mike Singer in 18 Tourstädten mit einer energiegeladenen und emotionalen Bühnenshow sein neues Album „Emotions“ (VÖ: 18. März 2022, Universal). Auf seinem fünften Album erwarten die Fans vielschichtige und sehr persönliche Songs, die berühren.

Er ist unbestreitbar einer der erfolgreichsten Künstler seiner Generation. Drei ausverkaufte Headliner-Tourneen, drei #1-Alben in drei Jahren, „MTV European Music Award“ als „Best German Act“, „Kids Choice Award“, bejubelte Auftritte in der zweiten Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ und jüngster Juror an der Seite von Dieter Bohlen bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) und weiterhin 1,5 Millionen Fans, die täglich seinem Instagram Feed und somit seinem Alltagsleben, seiner Gefühlswelt und der Entstehung seiner Musik folgen. Die Fans werden in sein Leben eingebunden, sie gehören zur Singer Familie und jeder einzelne liegt ihm spürbar am Herzen.

Mike Singer freut sich auf ein emotionales, energiegeladenes Wiedersehen mit seinen Fans ab März 2022!

Die Tickets sind exklusiv bei eventim.de erhältlich.

Tourdaten im Frühjahr 2022

27.03. Dortmund – FZW

28.03. Bielefeld – Lokschuppen

29.03. Oberhausen – Resonanzwerk

30.03. Hamburg – Große Freiheit 36

04.04. Mannheim – Capitol

05.04. CH – Zürich – Volkshaus

06.04. Stuttgart – LKA

07.04. A – Wien – Simm City

10.04. Köln – Live Music Hall

11.04. Nürnberg – Hirsch

12.04. Neu-Isenburg – Hugenottenhalle

13.04. München – Backstage Werk

20.04. Dresden – Alter Schlachthof

21.04. Leipzig – Täubchenthal

22.04. Magdeburg – Factory

24.04. Rostock – MAU Club

25.04. Berlin – Kesselhaus

26.04. Bremen – Schlachthof

Foto: (c) Warner Music / Robert Wunsch