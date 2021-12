Miles & Miles – „Beautiful Liar“

Getragen von der berauschenden Stimme von Sängerin Sukie liefern Miles & Miles abermals einen eklektischen Dance Hit!

Noch ist November 2021 – elektrifizierende Synthies treffen im neuen Miles & Miles Track auf tiefe Bassklänge, die zusammen mit tanzbaren Drumbeats und einem Laid-back Deep House Vibe für ein explosives Soundkonstrukt sorgen. Das Hamburger Produzenten Duo liefert mit der neuen Single „Beautiful Liar“ einen sphärischen Dance Track, der moderne Tech House Klänge mit ohrwurmverdächtiger Eingängigkeit verknüpft und eine mesmerisierende Klangwelt entstehen lässt.

Mit einer Symbiose der cineastischen Klangästhetik und ihrer berauschenden Tanzbarkeit avanciert die Musik von Miles & Miles zu einem Sound im Zeitgeist der aktuellen Clubtracks, verliert jedoch nicht ihre radiotaugliche Klarheit und Prägnanz.

Dass der Sound von „Beautiful Liar“ seine Hörer*innen sofort in eine Clubatmosphäre bei später Abendstunde entführt, liegt möglicherweise an der Entstehungsgeschichte des Songs. Wie Heiko von Miles & Miles erzählt, entstand der Track in einem kleinen Writing Camp. „Es war ein solcher Track, der sich abends nach zwei Gläschen Wein im Studio eigentlich fast von alleine schrieb und eher aus einer Stimmung, als aus einem Konzept heraus entstanden ist“, erinnert sich der Producer. „Wir haben ihn schnell unseren Freunden von TwoWorldsApart gezeigt, die direkt total von dem Track begeistert waren und daran mitarbeiten wollten.“ Am Ende wurde aus „Beautiful Liar“ einer der besten Tracks, die in diesem Songwriting Camp entstanden sind. Die Wahl der Sängerin fiel mit ähnlicher Begeisterung und intuitiv auf die ebenfalls in Hamburg ansässige Sukie, mit der das Producer Duo bereits auf „She’s So High“ zusammengearbeitet hat. Wie Heiko anschließend hinzufügt: „Uns war klar, dass dieses Setup bestens funktionieren wird, und wir freuen uns sehr, dass der Song bald rauskommen wird.“

„Beautiful Liar“ ist am 19.11.2021 erschienen.

Foto: (c) Sony Music