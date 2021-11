Pachanta veröffentlicht mit „Wicked Game“ einen weiteren Klassiker im neuen Sound

Nach Pachantas cooler Neuinterpretation des Bananarama-Klassikers „Cruel Summer“ kommt nun mit „Wicked Game“ ein weiterer Klassiker als zweite Single. Die legendäre und ultimative Herzschmerz-Ballade von Chis Isaak aus den späten 80ern bringen Maibritt und Cristóbal in einer äußerst romantischen Version mit spanisch/englischen Vocals. Das Musikvideo ist angelehnt an das Original schlicht und klassisch in schwarz-weiss gehalten und unterstützt die besondere Atmosphäre dieses einzigartigen Songs.

„Wicked Game“ (Official Video): https://youtu.be/n7MwBDsYIuE

„Wicked Game“ ist ein eindrucksvoller Beweis für die vielseitige Musik der 80er Jahre. Das neue Musik-Duo Pachanta lässt die größten Hits dieser Dekade in einem ganz neuen Sound wieder aufleben und bringt sie mit Reggaeton-Beats und Latino-Klängen zurück… in die Zukunft! Pachanta covert nicht nur die Songs der 80s – sondern erfindet einen komplett eigenen Soundstyle: den EURO LATIN-POP.

Maibritt, kurz genannt Britt, aus Wien wurde als Sängerin von Pachanta aus über 600 Bewerberinnen ausgewählt. Ihre Stimme und ihr einzigartiges Talent machen sie zu der perfekten Lady an der Seite von Sänger Cristóbal. Er ist die männliche Stimme von Pachanta. Cristóbal hat in der Vergangenheit bereits die Casting Show POPSTARS gewonnen und ist als Sänger in vielen Songs von bekannten Künstlern wie z.B. in „Bachata“ von Kay One zu hören.

Foto: (c) Montania Empire Records