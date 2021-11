Die Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet den zweiten Tag in Folge einen neuen Negativrekord, Intensivmediziner schlagen reihenweise Alarm – die vierte Corona-Welle rollt. Gleichwohl feiern zum Karnevalsauftakt Hunderte in dieser Woche die Sessionseröffnung. Wie passt das zusammen? Vor diesem Hintergrund sendet RTL am kommenden Donnerstag, den 11.11., ab 20.15 Uhr das zehnminütige „RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise – Feiern in der Pandemie?“.

Moderator Peter Kloeppel beleuchtet im Gespräch mit Experten aus Politik und Medizin, welche Konsequenzen die Veranstaltungen angesichts der angespannten Corona-Lage haben könnten. Schon jetzt werden Stimmen laut, die einhellig vor einem möglichen Superspreader-Event warnen. Zudem richtet die Sondersendung einen Blick voraus: Was bedeutet die sich immer weiter zuspitzende Situation für das wichtigste Familienfest des Jahres? Mit welchen Einschränkungen ist möglicherweise rund um Weihnachten zu rechnen?

Die Vorberichterstattung zum Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beginnt im Anschluss um 20.25 Uhr. Anstoß des WM-Qualifikationsspiels gegen Liechtenstein ist um 20.45 Uhr.

Foto: (c) RTL / Stefan Gregorowius