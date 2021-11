Ryan Reynolds: Jetzt ist die Familie dran!

Ryan Reynolds (45) wird in seiner Schauspielpause viel Zeit mit seinen Kindern verbringen! Der Schauspieler wird mindestens bis „Sommer 2022“ eine Karrierepause einlegen und hat gesagt, dass er in dieser Zeit vor allem Zeit mit seinen drei Töchtern – James (6), Inez (5) und Betty (2) – verbringen will. Die Töchter hat er allesamt mit seiner Frau Blake Lively.

Über seine Auszeit sagte er dem Magazin Fatherly: „Man kann nicht sagen, dass man das macht, ohne das obszöne Privileg anzuerkennen, das man hat, wenn man das machen kann. Ein Teil davon ist, dass ich Blake erlaube, einige der Dinge zu tun, die sie tun möchte und in ihrem eigenen Sandkasten zu spielen. Und der andere Teil ist rein egoistisch. Ich möchte diese Zeit einfach nicht missen. Man bekommt diese Zeit nicht zurück. Und meine Kinder sind jetzt in der Schule, also können sie nicht mit mir an den Ort reisen. Ich muss dort sein. Es ist also wichtig, und ich habe großes Glück, dass ich das tun kann.“

Ryan betonte, dass er sich auf die wohlverdiente Auszeit freue, auch wenn sein Haus „buchstäblich die ganze Zeit ein Zirkus“ sei, wenn drei kleine Kinder herumlaufen.

Foto: (c) Andrew Evans / PR Photos