Scorpions sind zurück mit neuer Single und Video “Peacemaker”

Die Scorpions melden sich in dieser Woche mit einem neuen Song “Peacemaker” zurück und präsentieren die Weltpremiere des “Peacemaker”-Videos! Damit feiern die Rock-Ikonen einen fulminanten Auftakt für das nächste Kapitel, denn “Peacemaker” ist der erste Vorbote zum kommenden neuen Album “Rock Believer”! Das Album erscheint am 25. Februar 2022 in verschiedenen Formaten und kann ab sofort vorbestellt werden.

https://youtu.be/fUWcVNLNvrs

Der neue Song „Peacemaker“ ist allerdings weit mehr als nur eine einfache Vorab-Single, es ist ein exemplarischer Song, der die Scorpions ihre unverwechselbare, legendäre DNA im neuen, harten Sound zelebrieren lässt. Ein Vorgeschmack auf das neue Album, wie eine musikalische Brücke vom Gestern ins Morgen. Das Video zu “Peacemaker” entstand in den Münchner Hyperbowl Studios ((https://bowl.studio/), die mit einzigartigen Effekten und neuester Technik, wie LED-Leinwänden an der Decke und im Boden, die Energie der Songs perfekt in Szene gesetzt haben.

Die Scorpions gehören weltweit zu den wichtigsten Rockbands der letzten Jahrzehnte. Bis heute haben sie mehr als 120 Millionen Tonträger verkauft, über 5000 Konzerte gespielt und mit ihrer legendären Single „Wind Of Change“ einen zeitlosen Klassiker erschaffen, der rund um den Globus die Charts dominiert hat und bis heute die weltweit meistverkaufte Single deutscher Künstler ist. Es folgten unzählige Awards, ein Stern am ‚Hollywood Rock Walk Of Fame‘ und weitere Hits wie „Rock You Like A Hurricane“, „Still Loving You“, u.v.m. Ihre bisherigen Erfolge unterstreichen eindrucksvoll, welchen Einfluss die Scorpions in der Rockwelt haben. Das neue Album “Rock Believer” erscheint am 25. Februar 2022 auf dem Universal-Label ‚Vertigo‘. Die Single „Peacemaker“ wurde gestern veröffentlicht.

“Rock Believer”, das Credo des Albums, ist auch der Titel ihrer neuen Tour. Im März und April 2022 wird die Band im ‚Planet Hollywood Resorts & Casino‘ in Las Vegas im Rahmen ihrer Residency gastieren. Daran anschließend startet die Europa-Tour mit Konzerten im Juni 2022 in Deutschland. Weitere weltweite Konzerte sind in Planung.

Foto: (c) Ian Laidlaw