Shirin David erobert mit ihrer neuen Single “Be a Hoe/Break a Hoe” ft. Kitty Kat die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts

5 × 1! Der 5.11. wird Shirin David sicher lange in Erinnerung bleiben, denn an diesem Tag hat die erfolgreichste deutsche urbane Künstlerin aller Zeiten einen weiteren Meilenstein nachgelegt: Mit ihrer aktuellen Single “Be a Hoe/Break a Hoe” gelingt Shirin David direkt der Sprung an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts und damit ihre 5. Nummer-Eins-Single! Keiner anderen deutschen Rapperin ist es jemals zuvor gelungen, mit fünf Singles Platz 1 der Charts zu erobern!

Damit ist “Be a Hoe/Break a Hoe” nach „Gib ihm“ (2019), „90–60–111“ (2020), „Ich darf das“ & „Lieben wir“ (2021) die 5. Nummer-eins-Single für Shirin David. “Be a Hoe/Break a Hoe” entstand gemeinsam mit Rapperin Kitty Kat, die als einziger weiblicher Feature-Gast auf Shirin Davids kommendem Album dabei ist. Das zweite Album “Bitches Brauchen Rap” erscheint am 19. November und kann bereits vorbestellt werden. Auch das Video zur neuen Nummer-Eins-Single entwickelt sich rasant: Bereits nach nur einer Woche hat der Clip über 2,1 Millionen Views auf YouTube erreicht.

„Bitches brauchen Rap“ ist somit das erste deutsche female Rap-Album, welches drei Nummer-Eins-Singles in der Geschichte der Deutschen Charts beinhaltet und die Rekordjagd ist noch nicht beendet. Mehr zum Album und das Tracklisting enthüllt Shirin David am heutigen Sonntag auf ihrem YouTube-Kanal..

Foto: (c) Universal Music