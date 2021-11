Shirin David veröffentlicht neuen Track “Schlechtes Vorbild”

Erst vergangenen Freitag stürmte sie zum fünften Mal auf die #1 der deutschen Single-Charts. Jetzt hat Shirin David eine Woche vor dem Release ihres Albums erneut eine weitere Single aus dem kommenden Album veröffentlicht: „Schlechtes Vorbild“ ist der Titel des Tracks.

In dem Song geht es um ein 14-jähriges Mädchen, das sich zuhause nicht ernst genommen fühlt und deshalb einen Brief an ihr Vorbild richtet. Denn wenigstens dort hat sie das Gefühl gehört zu werden und vor allem wird sie durch die Musik von ihrem Vorbild darin bestärkt, immer zu tun und zu sagen was sie will. Mit dem Song macht Shirin David deutlich, dass auch Kinder ihre eigene Meinung haben dürfen und macht sich dafür stark, dass junge Menschen ihre Meinung frei äußern dürfen und vor allem sollen. Also, von wegen „Schlechtes Vorbild“.

Am 19.11.2021 releast Shirin David endlich ihr zweites Studioalbum „Bitches Brauchen Rap“.

Foto: (c) Universal Music