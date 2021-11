„The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag

„I’m dreaming of a masked Christmas …“ – Für alle Rätsel-Fans legt ProSieben in diesem Jahr ein ganz besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum. Matthias Opdenhövel präsentiert „The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow“ mit drei neuen Masken, drei neuen Stars unter den Masken, drei Prominenten im Rateteam, drei feierlichen Enthüllungen und vielen verrückten Überraschungen in einer großen Weihnachtsshow – am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag, 26. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Wer lässt die Bühne im festlichen Glanz erstrahlen? Wer zaubert mit seiner Stimme ein glückliches Lächeln auf die Gesichter der Zuschauer:innen? Wer überrascht mit einer ganz speziellen Interpretation eines Weihnachtsklassikers? Und die Frage der Fragen: Welche Stars stecken unter den drei Weihnachts-Masken?

Moderator Matthias Opdenhövel: „Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle ‚The Masked Singer‘. Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?“

Produziert wird das #MaskedSinger-Weihnachtsspecial von Endemol Shine Germany.

Sonntag, 26. Dezember 2021

