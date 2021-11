Timmy Trumpet, Cascada und Harris & Ford: Collab „Never Let Me Go“

Timmy Trumpet, Cascada und Harris & Ford schließen sich für die kraftvolle Collab ‚Never Let Me Go‘ zusammen!

„Never Let Me Go“ ist eine euphorische Hymne, die in den Clubs rund um den Globus für Schlagzeilen sorgen wird. Als einer der größten Dance-Acts, die jemals aus Deutschland kamen, bringt Cascada ein hohes Maß an Wertschätzung in eine Zusammenarbeit mit den angesagtesten DJs Timmy Trumpet sowie Harris & Ford.

„Never Let Me Go“ bietet die vertrauten Vocals von Cascada‘s Frontfrau Natalie Horler und versetzt die Musikliebhaber in die Zeit zurück, in der Smash-Hits wie „Everytime We Touch“ und „Evacuate The Dancefloor“ die Oberhand hatten.

Die massive Produktion bietet triumphale, überlebensgroße Melodien und Timmys freches Flair. Die mitreißenden Breakdowns werden die Tanzflächen mit Energie überfluten und die Zuhörer dazu bringen, die ganze Nacht lang die Fäuste zu schwingen.

„Cascada sind die Könige der Dance Music. Ihre Musik ist unbestreitbar erhebend und gibt jedem ein gutes Gefühl. Es war mir eine Ehre, endlich mit ihnen zusammenzuarbeiten“

– Timmy Trumpet

Cascada wurden mit dem Hit „Everytime We Touch“ bekannt, der sich über 30 Wochen an der Spitze der Billboard-Charts hielt. Sie haben weltweit mehr als 30 Millionen Platten verkauft und allein auf YouTube über 1 Milliarde Aufrufe erreicht.

„Wir sind so aufgeregt wegen der Veröffentlichung. Wir haben die Arbeit an ‚Never Let Me Go‘ zusammen mit Timmy Trumpet und Cascada geliebt. Wir können es kaum erwarten, diesen Song endlich für die Massen zu spielen.“

– Harris & Ford

Harris & Ford beweisen mit ihrem einzigartigen Crossover-Sound, dass es keine Grenzen gibt. Harris & Ford haben bereits mit Größen wie Scooter, JeBroer, Ummet Ozcan, Sander Van Doorn und Blasterjaxx zusammengearbeitet und sind keine Unbekannten, wenn es um die Zusammenarbeit mit Schwergewichten der Mainstage geht.

„Diese Zusammenarbeit mit Timmy und Harris & Ford ist ein absolutes Highlight für mich in diesem Jahr…. Ich könnte mich nicht mehr darauf freuen! Ich liebe unseren Song und ich denke, alle unsere Fans werden begeistert sein. ‚Never Let Me Go‘ ist ein absoluter Knaller und ich kann es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen und ihn zum Besten zu geben“

– Natalie Horle, Cascada

Timmy Trumpet muss nicht vorgestellt werden. Er wurde zwei Jahre in Folge unter die Top 10 der DJ Mag Top 100 gewählt und hat allein in diesem Jahr Tracks mit Afrojack, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Flo Rida und ALOK veröffentlicht. „Never Let Me Go“ ist ab sofort über SINPHONY erhältlich.

