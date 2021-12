ABBA veröffentlichen ihre Weihnachtssingle “Little Things”

Mit ihrem aktuellen Album “Voyage” haben ABBA bereits einige der größten Weihnachtswünsche vieler Fans rund um den Globus erfüllt – und nebenbei Platz 1 in den Albumcharts erobert sowie etliche Rekorde aufgestellt. Jetzt präsentieren die Pop-Legenden den perfekten Song für die Weihnachtszeit: Am Freitag erscheint “Little Things” und versüßt uns das Fest der Liebe mit einer der schönsten Botschaften: Auf die kleinen Dinge und Freuden kommt es an im Leben.

https://youtu.be/f0qO04Y9Pwk

Der schwedischen Band ABBA gelang in ihrer Karriere die Aneinanderreihung von Superlativen: sie verkauften bis heute 400 Millionen Tonträger, ihre Singles standen in 23 Ländern insgesamt 124 mal auf dem ersten Platz und in den Album-Charts erreichten ABBA in 21 Ländern 78 mal Platz 1. Schließlich folgte 2010 die Aufnahme in die „Rock And Roll Hall Of Fame“. ABBA avancierten mit ihren eingängigen Melodien, ihren leicht verständlichen Texten und ihren „Wall of Sound“-Produktionen, in denen sie den Gesang mehrfach übereinander aufnahmen, zur erfolgreichsten Popband der 1970er Jahre.

Foto: (c) Ludvig Andersson