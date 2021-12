Alan Walker veröffentlicht „World Of Walker“

Alan Walker hat sein zweites Album „World Of Walker“ veröffentlicht, mit dem er seiner Community ein Denkmal setzt. Für das Cover haben mehr als 15.000 Fans aus über 150 Ländern Selfies eingeschickt, aus denen das Mosaik Artwork des Albums entstand.

Fast drei Jahre sind vergangen seitdem Alan Walker sein Album „Different World“ veröffentlicht hat, das es mittlerweile auf die beeindruckende Zahl von 14 Milliarden Streams gebracht hat. Jetzt ist für den mit zahlreichen Auszeichnungen dekorierten norwegischen Künstler und Produzenten die Zeit gekommen, sein zweites Album mit dem Titel „World of Walker“ zu veröffentlichen.

“Es ist drei Jahre her, dass ich mein Debütalbum ‘Different World’ aufgenommen habe, und ich habe seitdem viel Zeit gehabt an neuer Musik zu arbeiten und das Walker Cinematic Universe zu entwickeln. Ich freue mich nun endlich mein neues Album ‚World of Walker‘ zu veröffentlichen. Besonders gefällt mir das neue Artwork, das aus tausenden von Selfies von ‘Walkers’ aus der ganzen Welt besteht. Es ist höchste Zeit die ‘World of Walker’ zu enthüllen, eine Community, die wir gemeinsam kreiert haben.” – Alan Walker

Alan Walker x Benjamin Ingrosso – „Man On The Moon“ (Official Music Video):

https://youtu.be/1qrhnK6FGr0

Das Album enthält 15 Songs im typischem Alan Walker Sound mit Einflüssen aus Pop und Latin sowie elektronisch angehauchten Tracks. Auf „World of Walker“ wird Alan von großartige Partnern wie Hans Zimmer, Ava Max, Sabrina Carpenter, Farruko, Salem Ilese und anderen begleitet.

TRACKLIST

01. Time – Alan Walker & Hans Zimmer – AW RMX

02. Man On The Moon – Alan Walker & Benjamin Ingrosso

03. Alone pt. II – Alan Walker & Ava Max

04. Paradise – Alan Walker, K-391 & Boy In Space

05. Out of Love – Alan Walker & Au/Ra

06. Red Nexus Rising – Interlude – Alan Walker

07. Sorry – Alan Walker & Isàk

08. Fake A Smile – Alan Walker & Salem Ilese

09. On My Way – Alan Walker, Sabrina Carpenter & Farruko

10. World We Used to Know – Alan Walker & Winona Oak

11. Drone Wars – Instrumental – Alan Walker

12. Heading Home – Alan Walker & Ruben

13. OK – Alan Walker & Jop

14. Hummel Gets the Rockets – Alan Walker & Hans Zimmer – AW RMX

15. Not You – Alan Walker & Emma Steinbakken

Foto: (c) Pål Laukli