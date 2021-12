anaïs: Neue Single „Small Catastrophe“

Die Alt-Pop Newcomerin anaïs aus Berlin veröffentlicht gestern – nach „Runaway“ – ihre neue Single „Small Catastrophe“ inklusive offiziellem Video.

Manchmal kann das Leben ganz schön durcheinander sein. Es ist chaotisch, überwältigend und herausfordernd. Und manchmal neigen wir dazu, Dinge übermäßig zu dramatisieren, sobald sie nicht so laufen, wie wir es gerne hätten.

Wenn anaïs sich in stressigen Situationen wiederfindet, hilft es ihr einen Schritt zurückzutreten: „Letztendlich sind wir alle nur winzig kleine Individuen in diesem Universum und uns allen passieren unglückliche Dinge. Aber nicht alles ist wirklich so katastrophal, wie es manchmal scheint.“

„Small Catastrophe“ ist ein weiterer catchy Alternative-Pop-Song der 21-jährigen Künstlerin aus Berlin. Sie schrieb den Song als Erinnerung an sich selbst: „Wir sitzen alle im selben Boot – atme durch und entspann dich, alles wird gut!“

Und das ist genau die positive Bestätigung, die wir brauchen, um die dunklen Wintertage zu überstehen…

https://youtu.be/cR3xnrTHi2Q

Foto: (c) Stefan Kraupner