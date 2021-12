Aurora veröffentlicht ihre neue Single “Heathens”

Nach Midas Touch, dem Trailer Track zur dritten Staffel der Prime Video Serie Hanna, folgt nun mit Heathens die nächste Single-Auskopplung für das im Januar erscheinende Album The Gods We Can Touch.

Aurora sagt folgendes über den Instant Grat: „Vor langer, langer Zeit biss Eva in den verbotenen Apfel, der an dem Baum hing, der die Erkenntnis des Bösen und des Guten schenkte. Durch diese Aktion hat sie den Menschen den freien Willen gewährt. Ich finde das einfach sehr schön. Und ich wollte sie und Frauen wie sie ehren, die uns nach und nach die Freiheit in dieser Welt schenken. Eine Freiheit, so zu leben, wie es uns gefällt, zu erforschen und zu probieren. Ich finde, das Leben sollte in all seinen Farben gelebt werden, und deshalb leben wir wie die Heiden.“

Das Album “The Gods We Can Touch” wird am 21.01.22 veröffentlicht.

Foto: (c) Morgan Hill-Murphy