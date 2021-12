Bosse & Nora Tschirner veröffentlichen gemeinsame Single “Nebensaison”

Draußen fällt der erste Schnee und die Kälte kriecht durch die Parkas. Willkommen in der „Nebensaison“.

https://youtu.be/VN_Z1Bd4EBk

In diesem Song bebildert Bosse das eigene „down sein“ mit der Tristesse eines verlassenen Urlaubsortes im Winter. Wenn alle Bordsteine hochgeklappt sind, die Strände vollgemüllt und das Leben grau wirkt, bleibt einzig die Frage, ob man immer noch so geliebt wird. Dann, wenn alle Fassaden zerbröckelt sind und man sich in Lodderhose gegenübersteht.

Bosse hat die tolle Nora Tschirner eingeladen „Nebensaison“ mit ihm zu singen. Einfach weil er Fan von ihr ist. Kennengelernt haben sich die Beiden vor Jahren in der Hauptsaison. Vertieft wurde die Freundschaft dann in der Nebensaison des Corona Jahres.

Bosses aktuelles Album „Sunnyside“ ist am 27. August 2021 erschienen.

Foto: (c) Marco Sensche