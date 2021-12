„Das Duell um die Welt“: Klaas Heufer-Umlauf verteidigt den Weltmeister-Titel

Klaas Heufer-Umlauf bleibt Weltmeister! Die Live-Ausgabe der neuen Staffel „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ triumphiert in der Prime Time am Samstag mit weltmeisterlichen 19,4 Prozent Marktanteil (14-49 J.) und erzielt damit einen neuen Allzeit-Bestwert in der Geschichte der Show. Insgesamt schalten 5,3 Millionen Zusehende (Nettoreichweite ab 3 J.) „Das Duell um die Welt“ ein. ProSieben gewinnt mit einem Tagesmarktanteil von überragenden 11,4 Prozent (14-49 J.) den Samstag.

Für die Teams von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf soll Fanta-4-Legende Michi Beck am Samstag in Kroatien den Boden unter den Füßen verlieren und rückwärts aus einem Krater springen. Choreografin Nikeata Thompson wird in Mexiko mit einem wahrlich heißen Fall konfrontiert und hängt an einem brennenden Fallschirm. No Angel Lucy Diakovska reist nach Schweden, um sich in einem Auto in einem Eisloch versenken zu lassen. Und Schauspieler Axel Stein führt es nach Liechtenstein, um in einem Teigmantel gebacken zu werden.

ProSieben zeigt die nächste Folge „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ am kommenden Samstag, live, um 20:15 Uhr. Dann stellen sich Internet-König Knossi, Moderatorin Linda Zervakis, Musiker Johannes Strate und Podcaster Tommi Schmitt in den Teams von Joko und Klaas den neuen weltweit-wahnsinnigen Herausforderungen.

„Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“ – Samstag, 11. Dezember 2021, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Foto: (c) ProSieben / Benedikt Müller