Dschungelcamp 2022: Sonja Zietlow und Daniel Hartwich in Südafrika – Wer kommt mit?

Endlich wieder Dschungelfieber in warmen Gefilden! Aus Südafrika startet „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Freitag, 21. Jan. 2022, 21:30 Uhr, bei RTL, in die 15. Jubiläumsstaffel. Begleitet werden die zwölf Kandidaten in gewohnt süffisanter Weise vom bewährten Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Auch Dr. Bob ist wieder dabei und wird die Stars auf die Dschungelprüfungen vorbereiten.

Wer überwindet seine Ängste, wer heult sich bei Dr. Bob aus und wer wird 2022 Königin oder König des Dschungels? „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Finale“ wird am Samstag, 5. Februar, 22:15 Uhr, gefeiert. Und am Sonntag, 6. Februar 2022, 20:15 Uhr, präsentiert RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen“.

Um ab Januar wieder wie gewohnt deutschlandweit TV-Zuschauern und eingefleischten Reality-Fans einen großen Dschungelspaß in tropischer Umgebung zu präsentieren, schickt RTL seine Stars nach Südafrika. Nach aktueller Planung soll die 15. Staffel von „Ich bin Star – Holt mich hier raus!“ mit neuen Stars, neuen Prüfungen und ganz viel Spaß in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert werden, natürlich unter Beobachtung der aktuellen Entwicklungen.

Löwe und Leopard statt Koala und Känguru! Am erfolgreichen Sendungskonzept halten ITV Studios und RTL auch im Nordosten Südafrikas fest. Für die deutschen Stars wird die 15. Jubiläumsstaffel das größte Abenteuer ihres Lebens – inklusive spektakulärer Dschungelprüfungen.

Seit 2015 findet hier das australische Pendant „I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!“ statt. Da es nicht möglich ist in den australischen Dschungel zu gehen, nutzt RTL das Camp der Australier in Südafrika und die deutschen Stars können auf Sternejagd gehen. Bereits bestätigt sind die Kandidaten Harald Glööckler, Lucas Cordalis und Filip Pavlović.

Rumble in the jungle: Für die prominenten Dschungelstars beginnt eine nie dagewesene Challenge in Südafrika. Doch wer sind die neuen Promis, die sich diesmal nach Südafrika ins Dschungelcamp wagen? Wer tauscht sein Luxusleben gegen Feldbett, Reis und Bohnen? Neben den Herausforderungen des Dschungels müssen sich die VIPs auch wieder dem Urteil der RTL-Zuschauer unterwerfen.

Per Telefonvoting entscheiden die RTL-Zuschauer, wer in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. Hier treffen die Stars nicht nur auf Dr. Bob, sondern auch auf den ein oder anderen krabbelnden Dschungelbewohner. Ab der zweiten Woche verlässt dann jeden Tag der Star mit den wenigsten Anrufen das Camp. Dann entscheiden die prominenten Kandidaten untereinander, wer von ihnen zur Dschungelprüfung antreten und seine Ängste überwinden muss – denn nur bei erfolgreich absolvierter Prüfung gibt es mehr zu essen als nur Reis und Bohnen. Wer rockt den Dschungel 2022?

Für die neuen prominenten Dauercamper wird die 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ das größte Abenteuer ihres Lebens. Ihren gewohnten Luxus können sich die VIPs abschminken. Wer ist diesmal dabei? Wer ist im Camp immer noch so souverän, wie sonst auf dem roten Teppich? Wie gehen die prominenten Selbstdarsteller zwischen Kakerlaken, Schlangen, Spinnen und zweifelhaften Köstlichkeiten mit Stress um?

Der Dschungel kratzt am Lack der Hochglanz-Promis. Die VIPs erleben wilde Tiere, spektakuläre Dschungelprüfungen und über zwei Wochen Zusammenleben mit anderen Promis – samt ihrer Ängste und Eigenarten.

Wer wird in „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Finale“ am Samstag, 5. Februar, 22:15 Uhr, die Königin oder der König des Dschungels? Doch das ist noch lange nicht alles: Am Sonntag, 6. Februar 2022, 20:15 Uhr, präsentiert RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen“. Im Baumhaus treffen sich alle Camp-Bewohner wieder, feiern die Dschungelkönigin oder den Dschungelkönig 2022 und lassen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren. Außerdem werden die unglaublichsten Szenen aus dem Dschungelcamp gezeigt.

