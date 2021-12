Gary Barlow präsentiert sein erstes Weihnachtsalbum “The Dream Of Christmas”

Mit “The Dream of Christmas” hat Gary Barlow das erste Weihnachtsalbum in seiner Karriere veröffentlicht! Vorab hatte der Sänger, Songwriter und Musiker drei neue Singles – “Wonderful Christmastime”, “Winter Wonderland” ft. Puppini Sisters und zuletzt “How Christmas is supposed to be” ft. Sheridan Smith – präsentiert. Das Album ist ein glorreiches und magisches Erlebnis und der perfekte Begleiter durch die verschneite Weihnachtszeit.

Neben Neu-Interpretationen von Weihnachtsklassikern wie “Winter Wonderland“ ist das Album auch mit selbstgeschriebenen Songs des Sängers bestückt. Inspiriert wurde er von der letzten Weihnachtszeit: “We were all trying to make Christmas feel good last year,” erinnert er sich. “It was a really hard Christmas for so many because of the scenario we all found ourselves in. So, to try and make things a bit special, I started writing these songs.”

Das sechste Solo-Album von Barlow featured auch viele andere talentierte Musiker*innen wie Sheridan Smith und Aled Jones. Es folgt seinem Nummer 1 Album “Music Played By Humans“ und startet offiziell die Weihnachts-Saison!

Gary Barlows erstes Weihnachtsalbum – „The Dream Of Christmas“. Mit brandneuen Originalsongs und wunderschön orchestrierten Weihnachtsklassikern ist „The Dream Of Christmas“ eine herrliche, schneebedeckte, zauberhafte Fahrt durch den Klang der Weihnachtszeit und die perfekte musikalische Begleitung der festlichen Jahreszeit. Das Album strotzt nur so vor festlicher Fröhlichkeit und Weihnachtsstimmung, und Garys zeitgenössische Kompositionen, in denen er von warmen Weihnachtserinnerungen singt, passen perfekt zu zeitlosen Klassikern, die vom Publikum rund um den Globus geliebt werden.

Foto: (c) Universal Music