Geschwister-Duell: Ben Zucker und Sarah Zucker bei „Wer weiß denn sowas?“

Das neue Quizjahr startet mit einem amüsanten Altmeister: Nachdem Dieter Hallervorden im vergangenen Jahr, sowohl als „Mein Freund, das Ekel“ erneut die TV-Zuschauer begeistert, tritt der Berliner Komiker und Schauspieler am Montag an, um im Duell mit der Wienerin Arabella Kiesbauer, die die österreichische Version von „Bauer sucht Frau“ und die Castingshow „Starmedia“ moderierte, auch beim Raten sein Können zu beweisen.

Ein musikalisches Geschwisterpaar hat Moderator Kai Pflaume am Dienstag zum Rateduell eingeladen: Sänger Ben Zucker und seine ebenfalls singende Schwester Sarah Zucker, treten bei „Wer weiß denn sowas?“ allerdings nicht zum Duett an.

Bevor im Januar die 15. Staffel der Serie „Der Bergdoktor“ startet, verlassen zwei der Hauptdarsteller ihr Bergidyll und reisen ins norddeutsche Flachland, um im Hamburger „Wer weiß denn sowas?“-Studio beim fröhlichen Raten gegeneinander anzutreten. Natürlich können Hans Sigl und Andrea Gerhard beim Knobeln auf die Hilfe der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zählen, wenn es um die richtige Antwort auf interessante Alltagsfragen, wie diese geht:

Um ein Fischfilet mit Haut gleichmäßig gold-braun zu braten, sollte der Fisch …?

a) in die kalte Pfanne gelegt und dann erhitzt werden

b) beim Vorbereiten mit Sprudelwasser benetzt werden

c) vorher für 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmt werden

Die Woche bei „Wer weiß denn sowas?“ vom 3. bis 7. Januar 2022 im Überblick:

Montag, 3. Januar – Dieter Hallervorden und Arabella Kiesbauer

Dienstag, 4. Januar – Ben Zucker und Sarah Zucker

Mittwoch, 5. Januar – Sportschau

Donnerstag, 6. Januar – Sportschau

Freitag, 7. Januar – Andrea Gerhard und Hans Sigl

Foto: (c) Ben Wolf / PGM