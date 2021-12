Harry Styles und Olivia Wilde: Es wird immer heißer!

Die Romanze von Harry Styles und Olivia Wilde wird immer heißer. Die Beziehung des Paares wurde erstmals im Januar 2021 öffentlich gemacht, aber jetzt wird es ernst, denn Olivia hat Harry (27) ihren Kindern vorgestellt und Olivia (37) hat Zeit mit seiner Mutter Anne verbracht.

Eine Quelle sagte der Zeitung „The Sun“: „Am Anfang sah es wie eine Showbiz-Sache aus, zwei glamouröse Leute, die sich treffen, aber jetzt ist es offensichtlich viel mehr als das. Am Anfang haben sie sich etwas zurückgehalten, aber jetzt, wo die Dinge etwas gefestigter sind, war es an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun. Es ist wirklich aufregend für sie – und für Harry ist es das Ernsteste, was er je mit jemandem gemacht hat.“

Mal sehen wie die ganze Geschichte weitergeht!

Foto: (c) Jamie-James Medina / Sony Music