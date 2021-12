Jerome x Lunax x Orange INC feat. Nathalie Blue präsentieren „Breathe Me To Life (Ayahuasca)“

Pünktlich zum Neujahr hat sich Jerome mit der derzeit angesagtesten Dance-Künstlerin LUNAX und Newcomer Orange INC für eine massive Kollaboration zusammengetan: „Breathe Me To Life (Ayahuasca)“ (feat. Nathalie Blue) leitet 2022 mit einem fulminanten Beats-Feuerwerk ein. Die zu Anfang des Tracks verträumten, verführenden Vocals von Nathalie, sowie die melodischen Synthesizer-Klänge bauen sich mit Trap-Drums zu einem dynamischen „Build-Up“ auf, welches in einem futuristischen Drop mit modernen Bass-Triplets und verspielten Kalimba-Sounds aufgeht.

DJ, Produzent und Entertainer Jerome wurde 2020 für seine Single „Light“ in Deutschland und Österreich mit Gold ausgezeichnet und war gleichzeitig mit drei Singles in den Top 100 Single-Charts vertreten. Mit „Take My Hand“ (Gold in Deutschland, Österreich & Schweiz), „Lonely“ (Gold in Polen) und „You & Me“ folgten weitere erfolgreiche Singles aber auch zahlreiche Remixes für Big Names wie Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Sam Feldt, The Underdog Project, Brennan Heart, VINAI u.v.m. Mit Millionen von monatlichen Hörern und insgesamt über 385 Millionen Streams allein auf Spotify ist Jerome nicht mehr aus der Dance-Szene wegzudenken.

LUNAX stieg im vergangenen Jahr zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen im Slap-House-Genre auf. Die 19-jährige wurde vom Radiosender ENERGY als Future Dance Star präsentiert, legte als Headliner beim SIO Festival und Electriczone Festival sowie in zahlreichen Clubs (z.B. Noa Beach Club in Kroatien, HALO in Hamburg, Next in Ahaus) auf und durfte als erster Dance-Act überhaupt eine offizielle Apple-Music-Playlist kuratieren. Auch das DJ Mag und Fazemag berichteten über die Aufsteigerin, die für ihre Tracks bereits mit Künstlern wie MOTi, LIZOT und Marnik zusammenarbeitete.

Hinter Orange INC steckt der niederländische DJ und Produzent Bennie Scheurwater. Sein Debüt feierte er 2020 mit einem Remake von Charly Lownoises & Mental Theos „Wonderful Days“ gemeinsam mit Ummet Ozcan, welches bereits millionenfach gestreamt wurde. Es folgten weitere Veröffentlichungen mit etablierten Künstlern wie LUM!X, Marnik und Alfons. Mit seinen anstehenden Tracks und Collabs will sich Orange INC endgültig in der weltweiten Dance-Szene etablieren.

Sängerin und Songwriterin Nathalie Blue ist 21 Jahre alt und kommt aus Rotterdam. Die Absolventin des Albeda College of Music ist eine vielseitige Autorin, wie sie durch ihre Zusammenarbeit mit den bekannten niederländischen Urban-Künstlern Broederliefde und Latifah, Cleo und Donatan aus Polen, dem EDM-Duo Bougenvilla, Hardstyle-Act Devin Wild und der K-Pop-Gruppe GWSN unter Beweis stellt.

„Breathe Me To Life (Ayahuasca)“ von Jerome x LUNAX x Orange INC feat. Nathalie Blue ist ab sofort überall als Stream und Download erhältlich.

https://youtu.be/40NYmsdr8I8

Foto: (c) Kontor Records