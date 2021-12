Kanye West: Will er Kim Kardashian zurück?

Kanye West will sie offenbar immer noch zurückgewinnen. Die Rede ist natürlich von Kim Kardashian (41)! Sie reichte Anfang des Jahres die Scheidung ein, doch Kanye will die Beziehung der beiden unbedingt wieder aufleben lassen und kaufte kürzlich ein 4,5 Millionen Dollar teures Haus in der gleichen Straße wie seine Ex-Frau.

Ein Insider verriet gegenüber „Entertainment Tonight“: „Kanye wollte unbedingt ein Haus in der Nähe von Kim und ihren Kindern kaufen, um in ihrer Nähe zu sein. Kanye sah, dass ein Haus in Kims Viertel auf dem Markt war und ergriff die Chance, es zu bekommen.“

Kanye ist der Meinung, dass es „einfacher ist, gemeinsam mit Kim die Kinder zu erziehen, wenn sie in der Nähe voneinander wohnen“. Der Rapper möchte Kim auch „zurückgewinnen“. Der Insider fügte hinzu: „Kanye glaubt, dass er noch eine Chance hat.“

