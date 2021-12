Kings Elliot veröffentlicht ihre neue EP “Chaos In My Court”

Die aufstrebende Londoner Künstlerin Kings Elliot veröffentlicht heute ihre neue EP „Chaos In My Court“. Die Singer-Songwriterin Kings Elliot, gebürtige Schweizerin und Wahl-Londonerin, sammelte bereits millionenfache globale Streams mit ihren ersten drei Songs – „I’m Getting Tired Of Me“, „Dancing Alone“ und „Bitter Tonic“ –, die alle auch auf ihrer heiß ersehnten EP „Chaos In My Court“ zu finden sind.

Sie spricht immer wieder offen über ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Krankheiten, um dem Thema mehr Raum in der Öffentlichkeit zu geben: „Nachdem ich zwei Monate lang dachte, dass es mir besser geht und ich keine Unterstützung für meine psychische Gesundheit brauche, fühlte ich mich am Ende schlechter denn je. Das Schreiben hat mir geholfen meine emotionale Instabilität zu verarbeiten. Es ist wie eine ständige Achterbahn, von der ich nicht weiß, wie ich aussteigen soll.“

„The Outsider“ ist eine Anti-Hymne für alle, die nie dazugehörten und das Gefühl hatten, dass sich vor ihnen eine Welt entfaltet, die von der Realität aller anderen getrennt ist. Elliot beschreibt: “Es gab einen Abend, an dem ich von Freunden in einen Club geschleppt wurde… Ich fühlte mich wie ein Bettler im Palast. Ich saß einfach da und beobachtete alles, und in dieser Nacht ging ich nach Hause und begann, diesen Song zu schreiben.”

„Chaos war in meinem Leben immer präsent. Ich habe nie gewusst, wie man anders funktioniert“, erklärt Elliot. „Die Songs auf dieser EP erschaffen eine Welt, von der ich immer geträumt habe als Flucht vor meinem eigenen Leben und jetzt kann jeder mich dorthin begleiten.“

Bei Elliot wurde eine Borderline Persönlichkeits- und Angststörung diagnostiziert, welche sie nicht nur weiter für sich erforscht, sondern auch offen in ihrer Musik thematisiert. Für ihr Musikvideo „I’m Getting Tired Of Me“ veröffentlichte sie sogar versehentlich gefilmte Aufnahmen einer ihrer Panikattacken.

Kings Elliot ist eine aufstrebende Künstlerin, die man unbedingt auf dem Radar haben sollte und unter anderem bereits von Billboard, Clash, Wonderland, The Line of Best Fit, COLORS und Lyrical Lemonade gelobt wird. Auch Hollywoodstar Reese Witherspoon ist bereits Fan und nutzte Kings‘ Song „Dancing Alone“ in ihrer Instagram Story.

