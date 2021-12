Lika Morgan veröffentlicht „Ding Dong“

In der heutigen Zeit brauchen wir definitiv mehr Songs zum Mitsingen für noch mehr gute Laune! Auch dieses Mal gelingt es Lika Morgan einmal wieder, eine wunderschöne Hook zu kreieren, die den Leuten im Ohr bleiben und Eindruck hinterlassen wird! Mit bereits einer halbe Million Hörer auf Spotify und über 20 Millionen YouTube Streams begeistert sie bereits Menschen auf der ganzen Welt mit ihren catchy Vocals und eingängigen Melodien!

Jetzt heißt es: Viel Spaß beim Auspacken, denn zu Weihnachten legt uns die bekannte Singer/Songwriterin etwas ganz besonderes unter den Tannenbaum: Ding Dong!

Lika Morgan ist eine amerikanische Sängerin, Songwriterin und Produzentin aus Nashville, Tennessee. Berühmt wurde sie 2015 mit ihren überaus erfolgreichen House- und Nu-Disco-Coverversionen von Klassikern wie „Sweet Dreams“ von Eurythmics, „All That She Wants“ von Ace of Base oder The Pointer Sisters mit „Dare Me“. Lika Morgan schreibt auch ihre eigene Musik und veröffentlichte erfolgreiche Eigenkompositionen wie „Give In To Me“, „Go With The Flow“ oder „In Motion“.

https://youtu.be/FggYhHhqSvA

Foto: (c) Kontor Records