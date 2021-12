Mike Candys & LUNAX – Love U So

Mit einem bemerkenswerten Katalog an Chartstürmern, hat sich die Schweizer Hitmaschine Mike Candys im Laufe seiner Karriere zu einer prägenden Größe entwickelt. Nachdem er in diesem Jahr bereits drei große Singles veröffentlicht hat (Vibe, Lonely Again, Flexin), setzt der talentierte maskierte Produzent seinen beeindruckenden Lauf von 2021 mit seiner gewaltigen Single Love U So zusammen mit der deutschen DJ LUNAX fort!

Mit über 65 Millionen Streams auf ihren Songs, über einer Million monatlichen Hörern auf Spotify und über 10 Millionen Views auf ihre Musikvideos wurde LUNAX zur anhaltend erfolgreichsten Künstlerin im Slap House Genre des vergangenen Jahres. Die 19-jährige “AJ“, startete vor vier Jahren mit der Musik und bekam ihren großen Durchbruch im Frühjahr 2020 unter dem Künstlernamen “LUNAX“. Neben ihren großen Liveshows, wie z.B. SIO Festival Berlin & Electriczone Festival in der Schweiz, kann LUNAX auch mit ihren Radio und TV Sets überzeugen. So ist sie zum einen regelmäßig auf dem TV Sender Deluxe TV mit ihren Sets zu sehen, sowie bei den größten deutschen Radio Sendern wie BigFM & Energy zu hören.

Mit ihrer gemeinsamen Dance-Hymne “Love U So“ präsentieren sie einen Club-Banger der Spitzenklasse. Wenn du zu diesem Song tanzt, scheint alles andere unwichtig!

Foto: (c) Yared Assefa