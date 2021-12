Neptunica, Felix Schorn und Meela präsentieren „What Do You Know?“

Neptunica hat sich für seine neue Single mit dem Produzenten Felix Schorn sowie der Sängerin MEELA zusammengetan und veröffentlichen am 24.12. die Single „What Do You Know?“.

Neptunicas Produktionen sind hauptsächlich im Bereich EDM, Future-Psy und House angesiedelt. Er steuerte bereits Remixes für weltweit bekannte Acts wie Armin van Buuren, Lost Frequencies, Tom Gregory, Gestört aber GeiL und viele mehr bei. Außerdem arbeitete er mit hochkarätigen Acts wie Mike Candys, LIZOT, Harris & Ford oder Jerome zusammen und erhielt u.a. Support von Marshmello, VIZE und Dimitri Vegas & Like Mike. Über 90 Mio Streams zeigen, dass Neptunica ein Act ist, den man in der elektronischen Musikszene rund um den Globus definitiv im Auge behalten sollte.

Und auch Felix Schorn hat bereits so einiges vorzuweisen. Mit über 1.5 Mio. monatlichen Hörer*innen bei Spotify zählt er zu den Dauergästen in den großen Dance Playlisten.

https://youtu.be/7scgvHBaT3Q

Foto: (c) Kontor Records