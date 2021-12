Am 03. Januar ab 20:15 Uhr zeigt RTLZWEI eine neue Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“.

New York, New York! Endlich ist es wieder soweit: Zwei Jahre lang konnte die Familie wegen der Pandemie nicht in die USA reisen, doch jetzt ist es wieder möglich. Also Koffer packen und los geht´s! Kaum angekommen, geben sich die Geiss-Damen einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen hin, dem Shoppen. Denn es ist Black Friday und diese Schnäppchenjagd lassen sie sich sicher nicht entgehen. Robert hingegen möchte ein ganz anderes New York-Feeling auskosten: das mittlerweile legale kiffen. Carmen, Davina und Shania sind nicht begeistert von Roberts Plänen. Doch auf einer entspannten Kutschenfahrt durch New York zieht Robert kräftig einen durch. Der Joint zeigt Wirkung und Robert plaudert merkwürdige Sachen.

Die Aussicht auf eine Weiterreise im Privatjet nach Miami erleichtert der Familie den Abschied vom Big Apple.

Foto: (c) RTLZWEI